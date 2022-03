Opkomst verkiezingen rond 18.30 uur iets hoger

De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen is in de grote steden rond 18.30 uur iets toegenomen. Zo heeft in Den Haag inmiddels 7,5 procent van de inwoners sinds maandag een stem uitgebracht, dat was rond 13.30 uur 5,1 procent.

In Utrecht is de opkomst 5,7 procent, in de middag lag dat op 3,8 procent. In Rotterdam gaat het om 4,5 procent tegenover 3,2 procent rond 13.30 uur. In Amsterdam heeft sinds maandagochtend tot dinsdagavond 18.00 uur 5,2 procent van de mensen gestemd. Dat komt neer op 36.675 Amsterdammers.

Verschillende stemlocaties zijn sinds maandag geopend. De grootste opkomst wordt woensdag verwacht, op de ‘echte’ verkiezingsdag. Dan zijn ook veel meer stembureaus open.