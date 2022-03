SON wil commerciële testaanbieders op stand-by

Stichting Open Nederland (SON) kijkt naar een “stand-bymodus” voor commerciële testaanbieders. Dat moet ervoor zorgen dat er snel opgeschaald kan worden als de coronapandemie daar aanleiding toe geeft, zegt een woordvoerder van de organisatie achter testen voor toegang.

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) maakte dinsdag bekend dat het vanaf 23 maart niet langer nodig is te testen voor grote evenementen. Daardoor verwachten meerdere aanbieders testlocaties te gaan sluiten, blijkt uit een rondgang.

“Hopelijk kan Nederland openblijven zonder testen, maar tegelijkertijd hebben we geleerd dat de situatie onvoorspelbaar is”, aldus de woordvoerder, die stelt dat het afgelopen jaar veel ervaring is opgedaan met onder meer de coronacheckapp, het opzetten van testlocaties en registratiesystemen. “Een stand-bymodus betekent voor ons dat we gaan kijken hoe we dat kunnen behouden. We zullen als stichting ervoor zorgen dat als het in de toekomst nodig mocht zijn, we snel weer kunnen opschalen.”

SON verwacht dat het aantal commerciële testplekken door het schrappen van het 1G-testbeleid zal afnemen. “Maar in principe is het aan de aanbieders zelf wat ze met hun locaties doen.” De organisatie zegt in gesprek te zijn met de 28 testaanbieders die aangesloten zijn bij testen voor toegang.

Rasmus Emmelkamp, directeur van Spoedtest.nl, ziet nu nog veel vraag naar coronatests en verwacht dat er met name in de grote steden animo blijft. “Het advies is natuurlijk ook nog dat je je laat testen bij klachten”, licht hij toe. Nu bestaat 80 procent van de afspraken bij Spoedtest.nl uit mensen die testen voor toegang tot een evenement. Afgelopen week ging het om 72.000 mensen op de 150 testlocaties. Volgens Emmelkamp zitten daar ook mensen tussen die vooral snel een testuitslag willen, omdat zo’n uitslag via de GGD langer zou duren.

“Ik kan in onze systemen goed zien dat het merendeel van onze locaties rendabel is om open te houden, ook als de aantallen van testen voor toegang wegvallen”, stelt hij. Emmelkamp ziet onder meer belangstelling voor testen om te reizen. “We gaan het per dag en week bekijken, maar we gaan niet op voorhand locaties sluiten als er op dit moment nog hartstikke veel vraag is.”