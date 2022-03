Universiteit Gent geeft Frans Timmermans eredoctoraat om klimaat

De Universiteit van Gent reikt op 18 maart een eredoctoraat uit aan Europees Commissaris Frans Timmermans. Als eerste vicevoorzitter van het dagelijks EU-bestuur in Brussel zet de Nederlandse PvdA-politicus met sinds 2019 het klimaat in portefeuille “zich onvermoeibaar in om het complexe klimaatprobleem op de agenda’s te zetten en te bespreken”, aldus de universiteit.

Timmermans is sinds 2014 lid van de Europese Commissie. De eerste vijf jaar hield hij zich onder meer bezig met betere regelgeving, interinstitutionele betrekkingen en de rechtsstaat. De academische erkenning is vooral voor de Green Deal, het enorme pakket maatregelen waarmee de EU in 2050 klimaatneutraal wil zijn.

“Het klimaatprobleem stelt de wereld voor een enorme uitdaging, is voor velen onoverzichtelijk en lijkt in alle complexiteit haast onoplosbaar. Frans Timmermans slaagt erin richting te geven, vertrouwen te wekken en tot actie aan te zetten, aan de hand van een samenhangend verhaal dat stoelt op wetenschappelijke kennis en haalbare oplossingen op zowel kortere als langere termijn”, stelt UGent.

Met het eredoctoraat wil de Vlaamse universiteit ook haar steun voor de klimaatzaak uitdrukken. Rector Rik Van de Walle is promotor van het eredoctoraat.

Timmermans werd in januari al gelauwerd door de Technische Universiteit Delft, maar dat stuitte op weerstand. Tegenstanders verzamelden handtekeningen om de universiteit aan te zetten van het plan af te zien en bij de plechtigheid kwamen demonstranten opdagen. Volgens hen bemoeilijkt Timmermans de energietransitie in plaats van dat hij die bevordert. Een petitie was duizenden keren ondertekend, maar ook vaak anoniem.