Van der Burg: steeds meer Oekraïners willen naar Nederland

Steeds meer Oekraïners die zijn gevlucht naar een van de buurlanden van Oekraïne willen verder reizen naar Nederland of Duitsland. Dat heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Migratie) begrepen van de Poolse minister van Binnenlandse Zaken.

Al meer dan 2,5 miljoen Oekraïners zijn op de vlucht geslagen voor het oorlogsgeweld in hun land. Polen vangt veel mensen op, maar steeds meer van hen geven volgens de Poolse regering aan verder te willen reizen naar West-Europa. Hoeveel mensen er precies deze kant op willen, kon Van der Burg dinsdag niet zeggen. “Ik heb hem dat expliciet gevraagd, maar die inschatting kon hij niet geven”, zei hij over het contact dat hij had met de Poolse minister.

In Nederland worden al 7200 geregistreerde vluchtelingen opgevangen. Het werkelijke aantal ligt nog hoger, omdat er ook mensen zijn die vluchtelingen thuis opvangen. Van der Burg riep mensen opnieuw op zich te registreren.

Voor de mensen die in Nederland vluchtelingen in huis nemen, wordt gekeken naar een tegemoetkoming voor de kosten die zij maken. Het ministerie van Sociale Zaken is daarmee bezig, aldus Van der Burg.