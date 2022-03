PvdA-leider Ploumen: Amsterdam kleurt rood

De PvdA kan haar geluk niet op nu de partij in Amsterdam de grootste lijkt te worden. “Amsterdam kleurt rood”, sprak een dolenthousiaste Lilianne Ploumen op een verkiezingsbijeenkomst in Amsterdam. Ook in diverse andere gemeenten heeft de PvdA winst geboekt. “Nederland wordt roder en roder”, sprak ze met schorre stem.

“Welke partij is de grootste in Amsterdam? De PvdA!”, riep Ploumen, wat met groot gejuich werd ontvangen door een uitbundig PvdA-publiek. “Op sommige plekken hadden we op meer gehoopt, maar de avond is nog jong”, aldus Ploumen.

De gepeilde winst in de hoofdstad is onder meer te danken aan de lokale lijsttrekker Marjolein Moorman, stelde Ploumen. Luid applaus volgde, maar Moorman liet zich nog niet zien. Zij wordt later op de avond op de bijeenkomst verwacht.

Ploumen bedankte alle raadsleden, vrijwilligers en PvdA’ers die fanatiek campagne hebben gevoerd. Zij zijn “gewoon weer de straat op gegaan, gewoon weer naast iemand gaan staan.” Op de “ouderwetse manier” campagne voeren, was weer “fijn om te doen”, aldus Ploumen.