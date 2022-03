21.000 mensen van Oekraïense herkomst wonen in Nederland

In Nederland woonden op 1 januari dit jaar ruim 21.000 mensen die Oekraïne als land van herkomst hebben en ruim 35.000 inwoners met een Russische herkomst. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS over inwoners die bij een Nederlandse gemeente staan ingeschreven. In totaal hadden op 1 januari 119.000 inwoners een herkomst in een van de landen van de voormalige Sovjet-Unie.

Een kwart van de inwoners met een herkomst in de voormalige Sovjet-Unie is in Nederland geboren en heeft een of twee in die regio geboren ouders. Driekwart is er zelf geboren.

Van de inwoners op 1 januari 2022 die geboren zijn in een van de voormalige Sovjet-landen, wonen de meesten hier vijftien jaar of korter. De immigratie uit deze landen is vanaf 2006 jaarlijks toegenomen, behalve tijdens de coronacrisis. Vooral vanuit de Baltische Staten, die in 2004 lid van de Europese Unie zijn geworden, kwamen meer immigranten naar Nederland. Onder de Baltische Staten vallen Estland, Letland en Litouwen, Ook de immigratie vanuit Rusland en Oekraïne nam vanaf 2006 toe.

Mannen met een Oekraïense of Russische nationaliteit die in 2019 immigreerden (het jaar voor de coronapandemie) kwamen vooral naar Nederland vanwege werk. Ook studie en hereniging met het gezin waren reden om naar Nederland te komen. Voor vrouwen was gezinshereniging het belangrijkste motief om naar Nederland te verhuizen.