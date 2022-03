Echt voor Barendrecht-voorman: met zittende bestuur afgerekend

Met een sensationele overwinning door lokale partij Echt voor Barendrecht heeft de kiezer in de Zuid-Hollandse gemeente “afgerekend met het zittende bestuur”, aldus voorman van de partij Lennart van der Linden donderdag. De partij behaalde twintig van de 29 zetels in de gemeente en daarmee een absolute meerderheid.

“Ik ben er beduusd van. Ik had al wel gedacht dat we zouden winnen. Maar dat we 60 procent van alle stemmen hebben behaald, is ongelooflijk en fantastisch”, aldus de lijsttrekker.

Verklaringen voor de klinkende zege heeft hij wel. “Het zittende bestuur is zeer matig en er zijn omstreden besluiten genomen, onder meer op het gebied van afvalbeleid. Onze partij heeft een duidelijk programma, we hebben goede mensen en een goede campagne gevoerd.”

Ook was de kiezer volgens Van der Linden niet vergeten wat er vier jaar geleden was gebeurd. Toen behaalde de partij veertien van de 29 zetels maar belandde de partij toch in de oppositie. Andersom wil Echt voor Barendrecht andere partijen niet uitsluiten, ondanks de ruime meerderheid. “Wij kunnen met iedereen samenwerken, we zullen zien wie zich het meest kan vinden in ons programma.”

Concreet wil Echt voor Barendrecht onder meer het afvalbeleid “logischer” maken en de gemeente veiliger maken door “de buitenruimte beter te beheren”.