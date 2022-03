Nederlandse bisschoppen mogen eindelijk naar de paus

De Nederlandse bisschoppen mogen in november van dit jaar eindelijk op bezoek bij de paus. Alle bisschoppen uit één kerkprovincie moeten elke vijf jaar een bezoek brengen aan het Vaticaan, maar de Nederlanders zijn er door allerlei omstandigheden, waaronder de coronapandemie, negen jaar niet geweest. De bisschoppen bespreken met paus Franciscus de situatie in de katholieke kerk in Nederland.

Het zogenoemde Ad Limina-bezoek is wereldwijd een eeuwenoude traditie. Hoofddoel van de reis is het bezoek aan de graven van de apostelen Petrus en Paulus in Rome. De bisschoppen blijven een kleine week in Rome en spreken dan tal van kerkbestuurders. In de Friezenkerk aan de voet van de Sint Pieter in Rome wordt een mis gehouden.

In januari van dit jaar werd het bezoek voor de tweede keer uitgesteld vanwege de coronacrisis. De bisschoppen vonden het toen niet verantwoord om als groep naar Rome te reizen en daar veel bezoeken af te leggen. Eerder zegde het Vaticaan het bezoek af. De bisschoppen waren in december 2013 voor het laatst in Rome en uitten toen hun zorgen over de leegloop van de kerk in Nederland tegen de paus.