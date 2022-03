Tientallen mensen bij Oekraïense ambassade voor registratie

Bij de Oekraïense ambassade in Den Haag stonden donderdag enkele mensen in de rij. Ze willen zich laten registreren bij de ambassade, zeiden enkelen van hen tegen het ANP.

Oekraïners die zonder de juiste papieren naar Nederland zijn gevlucht, kunnen zich via de ambassade laten registreren, liet het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag weten. Oekraïners mogen in principe ook zonder registratie in Nederland verblijven, maar gezien de bijzondere omstandigheden van de vluchtelingen wil de overheid toch dat ze zich laten registreren. De vluchtelingen kunnen naar de ambassade om hun identiteit te laten verifiëren. Ze krijgen dan een certificaat waarmee ze zich kunnen laten inschrijven.

Meerdere Oekraïners die donderdag in de rij stonden, zeiden dat ze inderdaad naar de ambassade waren gekomen voor de registratie. “Na de registratie hier moeten we naar de gemeente voor een BSN-nummer”, legde een wachtende man uit. Ook een gezin stond in de rij omdat ze geen paspoort hebben en hoorden dat ze bij de ambassade moesten zijn om hun registratie op orde te krijgen.

Een jonge vrouw legde uit dat haar paspoort werd gestolen aan de grens. Ze was eerder al in Nederland, maar reisde terug naar Oekraïne om hulpgoederen te brengen, zei ze, terwijl ze op haar telefoon foto’s van een laadtruck vol dozen en spullen laat zien. Zij en haar vriend logeren voorlopig bij Oekraïense vrienden in Nederland. Ze weet nog niet waar ze terechtkan voor meer langdurige huisvesting. Ook heeft ze geen idee waar ze naartoe moet voor medische zorg. Ze hoopt meer informatie te krijgen, als ze is ingeschreven bij de gemeente .

Ook volgens het Rode Kruis hebben de vluchtelingen bij aankomst in Nederland vaak geen idee waar ze moeten zijn. De organisatie meldde donderdag dat daarom een speciale hulplijn is geopend. Via deze hulplijn kunnen Oekraïense vluchtelingen in het Oekraïens of Engels worden geholpen aan informatie over onder meer opvang.