Oekraïners bij gastgezin krijgen 135 euro leefgeld per week

Oekraïense vluchtelingen die worden opgevangen in gastgezinnen krijgen 135 euro per week. De regeling geldt in eerste instantie voor drie maanden en daarna wordt verder gekeken, maakte minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) na de ministerraad bekend.

De 135 euro is bestemd voor het eerste gezinslid, daarna wordt het bedrag afgebouwd. Volgens Schouten kan het geld gebruikt worden om een bijdrage te leveren aan de kosten die het gastgezin maakt. Vluchtelingen en gastgezinnen moeten daar zelf afspraken over maken. Oekraïners die in de gemeentelijke opvang verblijven, krijgen 60 euro leefgeld.

Volgens de minister is nog onduidelijk hoeveel de regeling gaat kosten. Wanneer Oekraïners het leefgeld krijgen, is nog niet duidelijk, maar zo snel mogelijk. “Gemeenten moeten nog een aantal stappen zetten”, zei Schouten. Het kabinet zal het geld zo snel mogelijk overmaken naar de gemeenten die het leefgeld dus eerst even moeten voorschieten.