Volt gaat Gündoğan uit fractie en partij zetten

De partij Volt gaat Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan toch uit de fractie zetten en royeren als lid van de partij. Dat schrijft het partijbestuur in een brief die naar de leden is gestuurd.

De andere fractieleden van Volt, Laurens Dassen en Marieke Koekkoek, spreken volgens het bestuur van een “onoverkomelijk politiek conflict en vertrouwensbreuk”. Dinsdag stemmen zij over het fractielidmaatschap van Gündoğan. Die mag als lid van de nu nog driekoppige fractie meestemmen, maar zal het dus afleggen tegenover Dassen en Koekkoek.

Het partijbestuur zal tijdens een vergadering op 28 maart overgaan tot het royeren van Gündoğan. Van dit voornemen is zij volgens het bestuur op de hoogte gesteld. Volgens het bestuur “benadeelt” Gündoğan “de partij en haar doelstellingen op onredelijke wijze”.

Gündoğan ligt met de partij overhoop, na meldingen van grensoverschrijdend gedrag tegen haar en vervolgens een schorsing uit de fractie. Dertien mensen hadden melding gemaakt van onder meer “handtastelijkheden” en “intimidatie”. De fractie ging vervolgens over tot schorsing en uiteindelijk uitzetting. Gündoğan zei lange tijd niet op de hoogte te zijn geweest van de inhoud van de klachten. Ze ontkent de aantijgingen.

De rechter zette een streep door de sancties van Volt en beval de fractie om Gündoğan terug te nemen. Tegen die uitspraak gaat de partij in beroep, schrijft het bestuur. “Kamerleden en fracties zijn in een parlementaire democratie uiteindelijk zelfstandig. Het bestuur van de vereniging kan twee gekozen volksvertegenwoordigers (Laurens en Marieke) niet dwingen om met haar de samenwerking in een politieke fractie voort te zetten.”

Donderdagavond zei Gündoğan in het programma Jinek dat ze haar aangiften van smaad en laster tegen de partij en dertien melders van wangedrag aan haar adres niet intrekt maar juist gaat uitbreiden. Het intrekken van de aangiftes was een voorwaarde voor verzoening, vonden het bestuur en Dassen. Ondanks het uitbreiden van de aangifte, sprak Gündoğan wel de hoop uit dat het goed zou komen tussen haar en de fractie.