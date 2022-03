Zeearenden bouwen nieuw nest in Oostvaardersplassen

Het zeearendenpaar in de Oostvaardersplassen is begonnen met de bouw van een nieuw nest. Zeearenden keren steeds terug op hun oude nest, maar het oude nest waaide tijdens storm Corrie eind januari uit de boom. Een nest van zeearenden is ongeveer twee bij twee meter groot en weegt zo’n 900 kilo.

Boswachter Tjibbe Hunink van Staatsbosbeheer hoopt dat het nieuwe nest klaar is voor het broedseizoen aanbreekt. In de Oostvaardersplassen wordt sinds 2006 gebroed. De Oostvaardersplassen waren het eerste gebied in Nederland waar deze grote roofvogelsoort terugkeerde. Het paar dat nu aan het nieuwe nest bouwt is niet hetzelfde als dat van 2006. Die vogels kwamen uit Duitsland. Het huidige vrouwtje is afkomstig uit de IJsseldelta, de herkomst van het mannetje is niet bekend.

Zeearenden verdwenen in de jaren zeventig van de vorige eeuw uit Nederland. Nu broeden er weer zo’n twintig paartjes, onder meer in de Biesbosch, in Friesland en langs de Randmeren.