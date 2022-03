Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen afgenomen

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal gedaald naar 1804, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is een daling met 171 ten opzichte van vrijdag.

Op de intensive cares liggen 139 coronapatiënten, 13 minder dan vrijdag. Op de verpleegafdelingen worden 1665 patiënten met corona verzorgd, 158 minder dan een dag eerder.

Het LCPS maakt geen onderscheid tussen mensen die wegens coronabesmetting in het ziekenhuis moeten worden opgenomen en mensen die voor iets anders in het ziekenhuis liggen, maar toevallig ook corona blijken te hebben. Voor de druk op de ziekenhuiszorg maakt het volgens het LCPS niet uit of mensen vanwege of alleen mét corona in het ziekenhuis liggen. Patiënten met corona moeten allemaal in isolatie worden verpleegd en dat kost veel extra tijd.