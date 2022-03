Landelijke opkomst verkiezingen stijgt licht naar 51 procent

Nu alle gemeenten die vorige week meededen aan de gemeenteraadsverkiezingen hun uitslagen hebben gemeld, is het gemiddelde landelijke opkomstcijfer van 50,9 procent licht gestegen naar 51 procent. Dat blijkt uit gegevens van de Verkiezingsdienst van het ANP.

Amsterdam was de laatste gemeente in het land die nog niet de uitslag op basis van 100 procent van de stemmen had gemeld. De voorlopige opkomst lag in de hoofdstad na het tellen van 95 procent van de stemmen op 46 procent. Maandag bleek na de vaststelling van de totale Amsterdamse verkiezingsuitslag dat 46,6 procent van de Amsterdammers gestemd heeft.

De landelijke opkomst ligt lager dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Toen stemde 54,9 procent van de kiesgerechtigden. Onderzoek naar de relatief lage opkomst, vooral in de steden, moet de achterliggende redenen aan het licht brengen, zei minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken vorige week.