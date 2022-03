Ook Tweede Kamer schrapt laatste coronamaatregelen

De laatste coronamaatregelen verdwijnen ook in de Tweede Kamer. Dat betekent dat de debatten en de stemmingen per direct weer op de oude manier plaatsvinden. Niet alle beperkingen worden meteen geschrapt. Zo kan publiek pas na het meireces van de Kamer weer de kleinere vergaderingen bijwonen.

In deze commissiezalen moet de vergaderopstelling eerst worden aangepast. Na het meireces vervalt ook daar de regel om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. In de grote zaal hoeft niets te worden verbouwd en vervallen per direct alle beperkingen.

In de grote zaal worden de microfoons en het spreekgestoelte tijdens debatten niet meer na elke spreker schoongemaakt. Bij een hoofdelijke stemming moeten alle 150 Kamerleden in de plenaire zaal hun stem uitbrengen. De afgelopen twee coronajaren gebeurde dat in drie groepen. Sinds 25 februari mogen alle belangstellenden al weer grote debatten vanaf de publieke tribune volgen.

“Ik ben blij dat we weer terug kunnen naar ‘normaal’ en alle vergaderingen en andere Kameractiviteiten weer voor iedereen toegankelijk zijn”, schrijft Kamervoorzitter Vera Bergkamp namens het dagelijks bestuur van de Kamer. Ze hamert er wel op rekening met elkaar en vooral met mensen met een kwetsbare gezondheid te blijven houden. “Het coronavirus is niet weg.”

Woensdag verdwijnen in heel Nederland alle coronaverplichtingen. Die worden omgezet in adviezen, zoals het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer.