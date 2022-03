Ruim 19 miljoen uitgekeerd aan gedupeerden watersnood Limburg

Tot nu toe is 19,3 miljoen euro uitgekeerd aan 779 Limburgse gedupeerden van de overstroming van vorig jaar juli. Er liggen nog ruim 2000 schademeldingen die moeten worden afgehandeld.

Dat meldt minister Yeşilgöz-Zegerius van Veiligheid aan de Tweede Kamer. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is belast met de uitvoering van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Vooral particulieren en ondernemers zijn inmiddels door de RVO uitbetaald.

Boeren en tuinders met grote schade aan hun gewassen door de wateroverlast, komen nog voor schadevergoeding aan de beurt. Dat gaat via de zogeheten regeling teeltplanschade. Zij moeten hun aanvragen nog indienen. Toegekende schadeclaims moeten zo snel mogelijk worden uitbetaald, schrijft de minister. De getroffen boeren en tuinders moeten daarmee zaad, pootgoed en kunstmest voor een nieuwe oogst betalen.

Met de zwaarst getroffen gemeenten Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem en Meerssen is het Rijk nog in gesprek over een extra vergoeding. De bestaande regelingen vergoeden slechts een deel van alle geleden schade.

Landbouwers in de uiterwaarden van de Maas kunnen tot 31 maart hun schade melden bij de RVO. Voor hen is nog een regeling voor het geleden omzetverlies in de maak.