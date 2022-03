Aantal coronagevallen daalt met ruim een kwart

Het aantal positieve coronatesten daalt snel. In de afgelopen week zijn 313.318 besmettingen bevestigd en geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is 27 procent minder dan een week eerder.

In de beide weken ervoor waren er meer dan 400.000 positieve tests. Die piek was voorspeld. De versoepeling van de coronamaatregelen viel samen met carnaval.

Het aantal positieve tests daalt in vrijwel elke leeftijdsgroep, behalve ouderen. Bijna 2000 mensen van 90 jaar en ouder kregen afgelopen week te horen dat ze besmet zijn geraakt, 12 procent meer dan een week eerder.

De GGD’en voerden vorige week iets meer dan 450.000 coronatesten uit, tegen ruim 625.000 een week eerder. Het is niet duidelijk of dit komt doordat minder mensen bereid zijn zich te laten testen, of doordat er minder besmettingen zijn om te testen.

Het aantal ziekenhuisopnames daalde iets. Vorige week zijn 1616 mensen met corona onder de leden in het ziekenhuis opgenomen. Bij 1291 van hen was het coronavirus de reden van opname, de overigen hadden andere klachten en bleken toevallig ook besmet te zijn. Een week eerder waren er 1742 ziekenhuisopnames, waarvan 1327 vanwege het virus. Het aantal mensen dat met corona op een intensive care belandde, steeg wel, van 99 naar 114.

Het aantal gemelde sterfgevallen daalde. In de afgelopen week kreeg het RIVM bericht dat 95 mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden, tegen 104 een week eerder.

Het reproductiegetal komt voor het eerst in een maand onder de 1 uit. Het cijfer, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, staat nu op 0,87. Dat betekent dat een groep van honderd mensen met corona gemiddeld 87 anderen besmet. Zij dragen het virus over aan 76 mensen, die vervolgens 66 anderen aansteken. Bij elke stap wordt de groep dragers kleiner, waardoor het virus het steeds moeilijker krijgt om nieuwe mensen te infecteren.