Eerste Kamer wil niet langer wachten op besluit jeugdzorg

Het kabinet moet de Eerste Kamer voor 15 april laten weten of de extra bezuiniging op de jeugdzorg van tafel gaat. De senaat neemt er geen genoegen mee dat het kabinet pas bij de voorjaarsnota wil reageren op zijn eis die bezuiniging te schrappen.

Een motie van die strekking van GroenLinks-senator Paul Rosenmöller is aangenomen in de Eerste Kamer. Die nam al eerder een motie aan om de extra structurele bezuiniging van een half miljard euro vanaf 2025 in te trekken. Die extra bezuiniging is opgenomen in het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Gemeenten zijn daar zo boos over dat ze niet meer met het kabinet verder willen praten over vernieuwing en hervorming van de jeugdzorg.

Twee weken geleden liet het kabinet weten een eerdere motie van Rosenmöller, die het kabinet ontraden had, pas bij de voorjaarsnota te betrekken. Dat is te laat, vindt Rosenmöller. Vorige week diende hij daarop een breed ondersteunde, nieuwe motie in. Gemeenten moeten nu weten hoe de toekomstige financiering van de jeugdzorg eruit komt te zien, vindt de Eerste Kamer. In gemeenten worden namelijk nu nieuwe coalitieakkoorden gemaakt. Bovendien is het “onwenselijk” dat de gesprekken over vernieuwing van de jeugdzorg nog langer stilliggen.

De senaat eist ook dat het kabinet voor 9 mei laat weten of het de AOW niet tijdelijk gaat loskoppelen van het minimumloon. Het kabinet wil de AOW tijdelijk ontkoppelen van het minimumloon, maar de Eerste Kamer niet. Ook op een eerder aangenomen motie van de Eerste Kamer om die tijdelijke loskoppeling te schrappen, wil het kabinet pas bij de voorjaarsnota terugkomen. De senaat vindt ook dat te laat. Een motie van Martin van Rooijen (50Plus) is door een ruime meerderheid aangenomen.

De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie stemden tegen beide moties. In de Eerste Kamer heeft de coalitie geen meerderheid.