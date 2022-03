Rutte wil verder met een pragmatische relatie met Erdogan

De relatie met Turkije moet vooral pragmatisch worden bekeken. Dat maakte premier Mark Rutte dinsdag duidelijk na een bezoek aan de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. “Het blijft altijd een bijzondere relatie”, aldus de premier die voor het eerst in jaren weer in Ankara was.

De politieke banden tussen Nederland en Turkije waren de afgelopen jaren niet goed. “Maar je kunt niet blijven stikken in je eigen gelijk”, zei Rutte na het overleg tegen media. “Je moet ook proberen de relatie weer op gang te brengen, zonder dat daarmee dingen vergeven en vergeten zijn.”

Volgens Rutte is Turkije een belangrijke partner binnen de NAVO. Het land is van groot belang voor de verdediging van de zuidoostelijke flank van het NAVO-gebied. Bovendien zijn de handelsbanden van Nederland met Turkije heel sterk. Hij wees erop dat meer dan 3000 Nederlandse bedrijven in Turkije actief zijn.

Hoofdthema van het overleg was de oorlog in Oekraïne. De Turkse regering probeert daarin te bemiddelen. Erdogan is een van de weinige leiders die zowel goede banden heeft met de Oekraïense president Volodimir Zelenski als met de Russische president Vladimir Poetin. Rutte probeert te helpen in die rol.

Turkije heeft niet alle sancties van de EU en de VS overgenomen. Rutte had het graag anders gezien, maar heeft er ook begrip voor. Hij wees er wel op dat Erdogan de Russische invasie heeft veroordeeld. Het is volgens Rutte belangrijk dat Turkije nu de ruimte krijgt om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne.