Weer.nl: warmste 22 maart ooit gemeten in De Bilt

Het is dinsdag met 19,4 graden in De Bilt officieel de warmste 22 maart ooit gemeten. Rond 13.30 uur bereikte het weerstation in de Utrechtse plaats die recordtemperatuur, meldt Weer.nl. Het oude dagrecord stamde uit 2012, toen het 19,2 graden werd.

Het is de vijfde keer dit jaar dat een warmterecord voor een specifieke datum verbroken wordt. Records voor koude temperaturen zijn sinds 2020 niet meer voorgekomen in De Bilt.

Op andere plekken in het land is het overigens nog warmer dan in De Bilt. De hoogste temperatuur tot nu toe is gemeten in Woensdrecht: 19,7 graden. De verwachting is dat de temperatuur in de loop van de dag nog verder oploopt.