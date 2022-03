De Jonge spreekt berichten over mondkapjesdeal tegen

Oud-minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zegt dat “suggesties” in de Volkskrant over zijn betrokkenheid bij de mondkapjesdeal niet kloppen. Wat er niet aan klopt, wilde hij desgevraagd niet onderbouwen omdat er nog een onderzoek loopt. “Dat onderzoek zal duidelijkheid geven hoe het wél is gegaan.”

De Volkskrant meldde woensdag op basis van onder meer app-berichten die zijn vrijgegeven door het ministerie van Financiën hoe De Jonge in zijn vorige baan bij een hoge ambtenaar aandrong op contact met Sywert van Lienden omdat die mogelijk mondkapjes zou kunnen leveren. De Jonge heeft altijd gezegd dat hij geen betrokkenheid had bij de deal. Dat was niet gelogen, benadrukte De Jonge, nu minister Volkshuisvesting, woensdag.

De minister zei in juli vorig jaar dat hij berichten van Van Lienden had doorgestuurd naar Martin van Rijn, die als toenmalig minister voor Medische Zorg verantwoordelijk was voor de inkoop van medische beschermingsmiddelen.

Het onderzoek waar De Jonge van zegt dat hij ernaar uitkijkt, laat nog minstens een paar maanden op zich wachten. Er is meer tijd en informatie nodig om het onderzoek af te ronden, heeft Deloitte aan de minister laten weten. Deloitte voert het onderzoek uit. Het inzien van berichten, e-mails en chatberichten verloopt moeizaam. Ook enorme hoeveelheden andere data moeten nog worden geanalyseerd. Het onderzoeksbureau streeft ernaar voor het zomerreces van de Kamer met een eerste onderzoeksrapport te komen. De huidige minister Conny Helder (Langdurige Zorg) heeft de Kamer deze week over deze nieuwe vertraging geïnformeerd.

Ernst Kuipers, de huidige minister van Volksgezondheid, wil woensdagochtend niet ingaan op de kwestie. Ook hij verwijst naar het onderzoek van Deloitte. In algemene zin zegt hij dat er altijd een overlap bestaat tussen de portefeuilles van ministers en dat daar onderling overleg over is.

Kuipers zegt verder dat de werkwijze omtrent WOB-verzoeken anders kan zodat de beantwoording sneller komt. Het ministerie van VWS maakt nu per thema informatie openbaar, in plaats van per individueel geval. Daardoor lopen de behandeltermijnen op. De Volkskrant nam hiertegen juridische stappen, waarna VWS in hoger beroep ging. Dat hoger beroep loopt nog. Volgens Kuipers zijn er “ontzettend veel mensen” binnen zijn departement bezig met het behandelen van WOB-verzoeken en kost dat nu eenmaal tijd.