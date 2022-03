Drugshandel en witwassen: acht aanhoudingen in en rond Den Haag

De politie heeft acht mannen aangehouden voor drugshandel en witwassen. In Den Haag, Zoetermeer en Rijswijk werden dinsdag in totaal twaalf panden doorzocht, waarna de mannen van 21 tot 48 jaar oud werden aangehouden, zo meldt de politie woensdag. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Bij de politieactie werden twee hennepkwekerijen, materiaal om een hennepkwekerij te bouwen, een woning, meerdere voertuigen, wapens, hard- en softdrugs, een computer om bitcoins mee te minen en contant geld in beslag genomen.

Een onderzoek naar brandstichting was de aanleiding voor de doorzoekingen. De politie doet geen mededelingen over waar deze brandstichting is geweest. Het onderzoek werd later uitgebreid naar handel in soft- en harddrugs en witwassen.