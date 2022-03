Man krijgt celstraf voor bedreigen Kamerlid Paulusma (D66)

Een 60-jarige man uit het Friese Oldeberkoop is woensdag veroordeeld tot drie maanden celstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk, voor onder meer het bedreigen van het Tweede Kamerlid Wieke Paulusma (D66) en de waarnemend burgemeester van Ooststellingwerf, Sandra Korthuis. Ook bepaalde de politierechter in Assen dat de man op geen enkele wijze contact mag opnemen met de burgemeester en het Kamerlid.

De verdachte uitte de dreigementen omdat hij zich tijdens de coronacrisis onheus bejegend voelde door de autoriteiten. Hij kon zich niet in de coronamaatregelen vinden. Bovendien bedreigde hij twee agenten op 7 maart toen die hem aanhielden vanwege de bedreigingen aan het adres van Paulusma en Korthuis.

De politierechter stelde dat iedereen zijn opvattingen over de coronamaatregelen mag hebben, maar “dat de grens van het strafrecht” daarbij duidelijk is. Geweld, maar ook dreigen met geweld is niet toegestaan en die grens moet scherp in de gaten worden gehouden. Daarbij past de opgelegde straf, aldus de politierechter.