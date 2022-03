Moderna wil goedkeuring coronavaccin voor kind vanaf 6 maanden

Fabrikant Moderna hoopt dat zijn coronavaccin binnenkort kan worden toegediend aan kinderen vanaf 6 maanden. Het bedrijf meldt op basis van eigen onderzoek dat twee doses van het vaccin ook bij jonge kinderen een reactie van het immuunsysteem opwekt die “vergelijkbaar is met die bij volwassenen”. In de komende weken gaat Moderna een oordeel vragen van toezichthouders, waaronder het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam.

Het EMA beoordeelt dan onafhankelijk de onderzoeksresultaten, waarna de Europese Commissie beslist of het vaccin mag worden gegeven aan baby’s, peuters en kleuters. Voor kinderen vanaf 6 jaar is het al goedgekeurd. Als het vaccin van Moderna toestemming krijgt, zou dat het eerste kunnen worden dat voor de jongste kinderen beschikbaar komt. Concurrent Pfizer/BioNTech werkt er ook aan. Dat onderzoek loopt nog.

Aan het klinische onderzoek naar het Moderna-vaccin deden zo’n 6700 kinderen tussen de 6 maanden en 6 jaar mee. Zoals gebruikelijk werd de groep verdeeld in kinderen die het vaccin kregen en kinderen die een placebo kregen toegediend. Het aantal coronabesmettingen in de gevaccineerde groep lag bij de jongste kinderen, tot 2 jaar, 43,7 procent lager dan in de groep die een nepmiddel kreeg. Bij de 2- tot 6-jarigen was dat 37,5 procent. Ernstige bijwerkingen deden zich niet voor.

De effectiviteit tegen besmetting met het coronavirus is tegenwoordig een stuk lager dan toen de vaccins van Moderna net op de markt kwamen voor volwassenen. Dat heeft te maken met eigenschappen van de omikronvariant, die zich minder makkelijk laat tegenhouden. Ook is het vaccin niet specifiek tegen deze variant gericht.

Het is nog onduidelijk in hoeverre het Moderna-vaccin jonge kinderen beschermt tegen ernstige ziekte. Zowel in de gevaccineerde groep als in de controlegroep werd geen enkel kind ernstig ziek door corona. Daardoor valt de vergelijking vooralsnog niet te maken.