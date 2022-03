Universiteiten: toelaten leerling zonder diploma geen oplossing

Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland vindt het geen goed plan om examenleerlingen die door corona nog geen diploma hebben voorwaardelijk te laten beginnen met hun vervolgopleiding op de universiteit of het hbo. Henk Hagoort, de voorzitter van de VO-raad die het voorgezet onderwijs vertegenwoordigt, zou dit wel willen omdat deze leerlingen door corona een uitgangssituatie hebben waar ze zelf niets aan kunnen doen.

“We snappen de zorgen van de VO-raad over achterstanden bij leerlingen in het voortgezet onderwijs, maar een voorwaardelijke toelating tot de universiteit lijkt ons niet de oplossing”, zegt een woordvoerder van Universiteiten van Nederland. Hij wijst erop dat het kabinet nu al maatregelen treft om deze leerlingen te helpen. “De regels bij het eindexamen zijn versoepeld en het kabinet zet het Nationaal Programma Onderwijs in om achterstanden weg te werken. Een voorwaardelijke toelating leidt ertoe dat de achterstand zich verder opstapelt en deze studenten het nog zwaarder krijgen”, aldus de zegsman.

Volgens Hagoort is extra flexibiliteit van de onderwijsinstellingen en de Haagse politiek nodig, ook om te zorgen dat leerlingen niet in een neerwaartse spiraal terechtkomen.