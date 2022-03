Amerikaanse uitgever laat boek over verraad Anne Frank in handel

De Amerikaanse uitgever HarperCollins Publishers haalt het boek over het verraad van Anne Frank niet terug. Dat laat een woordvoerder desgevraagd weten, twee dagen nadat historici met een kritische analyse kwamen waarin ze de theorie dat de Joodse notaris Arnold van den Bergh de vermoedelijke verrader zou zijn van de familie Frank van de hand wijzen.

De Nederlandse uitgeverij Ambo Anthos besloot na het verschijnen van deze analyse het boek van de Canadese schrijfster Rosemary Sullivan direct uit de handel te halen. De Amerikaanse uitgever, die de wereldrechten van het boek bezit, zegt in een verklaring het voorbeeld van de Nederlandse uitgever niet te zullen volgen. “Hoewel we erkennen dat er enige kritiek is geweest op de bevindingen, is het onderzoek gedaan met respect en de grootste zorg voor een uiterst gevoelig onderwerp”, zegt een woordvoerder van HarperCollins.

Het omstreden boek gaat over het onderzoek van een coldcaseteam, dat Van den Bergh aanwijst als waarschijnlijke verrader van de familie Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog. De historici noemen het onderzoek “amateuristisch” en stellen dat het gebaseerd is op foutief brongebruik. Ook zouden de onderzoekers last hebben gehad van tunnelvisie.