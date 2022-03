Kaag: CPB houdt kabinet spiegel voor met belastingrapport

Het rapport van het Centraal Planbureau waaruit blijkt dat mensen met lagere inkomens relatief meer belasting betalen dan de rijken, is een “belangrijke spiegel”, zegt minister van Financiën Sigrid Kaag. Het CPB laat zien dat de effecten van belastingen “heel anders lopen dan de bedoeling of de inzet is”, daarvoor verwacht Kaag ook dat “het thema van vermogen en vermogensongelijkheid heel centraal” zal komen te staan.

Volgens het CPB is de allerrijkste 0,01 procent in ons land 21 procent van het inkomen kwijt aan belasting, terwijl dat bij midden- en hoge inkomens 40 procent is. Het inkomen van de allerrijkste huishoudens bestaat grotendeels uit kapitaalinkomen zoals bijvoorbeeld rente, dividend, huur en bedrijfswinsten, die minder belast worden dan looninkomen, aldus de onderzoekers.

Dat laatste maakt dat in het kabinet nu ook wordt gesproken over het heffen van belasting op vermogen. Kaag geeft toe dat Nederland in vergelijking met andere landen kapitaal weinig belast. Het is al langer een wens van de linkse coalitie om meer te doen aan vermogensongelijkheid. Een groep ambtenaren onder leiding van AFM-chef Laura van Geest kijkt nu naar deze ongelijkheid.

Het rapport van het CPB laat zien “dat we nog wat stappen moeten maken”, zegt Kaag. Het uitgangspunt van het kabinet is juist dat de “sterkste schouders de zwaarste lasten zouden moeten dragen”, maar het tegenovergestelde blijkt uit de analyse van het CPB. Dat zal ook een rol spelen bij de herziening van het belastingstelsel waar staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) aan werkt.

Er ligt nu een taak voor het kabinet, maar “ik denk dat weinig mensen hierover echt verbaasd zijn”, geeft Kaag toe.