Over paar weken bijna 3000 noodopvangplekken in Gelderland-Zuid

De veiligheidsregio Gelderland-Zuid breidt de komende weken de noodopvang voor vluchtelingen uit met zo’n 1650 plekken. In totaal kan de regio dan zo’n 2950 vluchtelingen opvangen. Volgens de veiligheidsregio zijn er op dit moment 1300 opvangplekken, waarvan er circa 440 in gebruik zijn.

Alle gemeenten in Gelderland-Zuid hebben locaties aangedragen die geschikt zijn voor opvang of die op korte termijn geschikt kunnen worden gemaakt. De komende weken worden die beoordeeld en zo nodig aangepast. Het is de bedoeling dat vluchtelingen minimaal enkele maanden kunnen blijven op de nieuwe plekken.

De opvang is bedoeld voor alle vluchtelingen, al zal het overgrote deel waarschijnlijk uit Oekra├»ne komen. “Er is sprake van een crisis waarbij het geen optie is om onderscheid te maken tussen vluchtelingen. Binnen onze mogelijkheden willen we iedere vluchteling een veilige plek bieden”, zegt Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Het kabinet heeft alle 25 veiligheidsregio’s de opdracht gegeven om de komende weken 2000 noodopvangplekken te vinden.