Overheid denkt aan Oekraïne-dorpen, VluchtelingenWerk is kritisch

De overheid overweegt speciale ‘dorpen’ te bouwen voor Oekraïense vluchtelingen. Het is een idee waar over wordt nagedacht voor de komende tijd, omdat het aantal vluchtelingen uit Oekraïne flink kan stijgen als de oorlog in dat land aanhoudt. Het Rode Kruis en VluchtelingenWerk Nederland bevestigen berichtgeving hierover van NRC. De beide organisaties spreken met de overheid over de opvang op langere termijn. VluchtelingenWerk ziet het plan niet zitten.

Iets meer dan een maand geleden viel Rusland Oekraïne binnen. Sindsdien zijn miljoenen Oekraïners op de vlucht geslagen. Sommigen blijven in het verre westen van het land, waar relatief weinig strijd is. Anderen zijn de grens overgestoken. Nederland vangt nu enkele tienduizenden vluchtelingen op, maar in de komende weken komen er misschien nog eens tienduizenden of misschien wel honderdduizenden mensen deze kant op, aldus VluchtelingenWerk. En als de oorlog lang duurt, blijven zij hier misschien jaren wonen.

Vanwege de al bestaande woningnood in Nederland kunnen Oekraïners, net als statushouders, niet zomaar een plek vinden. Daarom is bij het overleg geopperd “om aan Oekraïne-dorpen te gaan denken”, aldus een woordvoerster van VluchtelingenWerk. Het is niet zeker dat de dorpen er daadwerkelijk komen en er zijn ook nog geen locaties voor in beeld. Ook een woordvoerster van het Rode Kruis bevestigt dat er “talloze scenario’s worden overwogen en dit is er één van”. De plannen zitten volgens haar wel nog in de “brainstormfase”.

VluchtelingenWerk vindt dat de Oekraïners niet op een aparte plek opgevangen moeten worden, omdat ze dan niet kunnen meedoen aan de samenleving. “Wij zien meer in een gemengde oplossing, dat je verschillende doelgroepen met elkaar huisvest. Dat je plekken bouwt waar ook andere vluchtelingen en Nederlanders kunnen wonen. Als je groepen afgezonderd opvangt, komt het de integratie niet ten goede.”

Als de Oekraïners hier langer moeten blijven, is het belangrijk dat ze Nederlands leren, aldus VluchtelingenWerk. “Als je wil dat ze de taal leren en de kans krijgen om werk te zoeken, dan is het belangrijk dat ze op een centrale plek wonen die bereikbaar is, waar scholen, openbaar vervoer en voorzieningen zijn.”