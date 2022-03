Consternatie door tieners met nepwapen bij Tilburgs ziekenhuis

Vier tieners hebben vrijdagmiddag grote consternatie veroorzaakt bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg door daar met een zogenoemd balletjespistool een fotodocumentaire te maken. Na de melding van jongeren met een vuurwapen gingen politie-eenheden met kogelwerende vesten en getrokken wapens af op de situatie rond het ziekenhuis aan de Hilvarenbeekseweg.

De vier jongeren van 16 en 17 jaar uit Houten werden vervolgens met vuurwapens op zich gericht aangehouden en naar het bureau gebracht, meldt de politie zaterdag.

De tieners bleken volgens de politie in het bezit te zijn van een balletjespistool in, een zogeheten BB-gun. Dat is geen echt vuurwapen, maar is wel verboden in het openbaar en werd door de bewaking van het ziekenhuis ook als zodanig beoordeeld. Het viertal droeg dat wapen in een koffer bij zich.

Volgens de politie blijkt uit hun verklaringen dat ze het neppistool wilden gebruiken om een fotodocumentaire te maken in en om het ziekenhuis. Ook zeggen zij geschrokken te zijn en “wel snappen dat ze aangehouden zijn”. De verdachten zijn na verhoor vrijgelaten en krijgen een oproep van Bureau Halt.