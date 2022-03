Hulporganisaties slaan alarm om acuut opvangtekort vluchtelingen

VluchtelingenWerk Nederland, het Rode Kruis en UNICEF slaan alarm over het tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen uit andere landen dan Oekraïne. “Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit inmiddels zelfs zo vol dat de veiligheidsregio Groningen overweegt de hekken te sluiten. Vluchtelingen uit landen als Afghanistan, Syrië en Jemen die bescherming zoeken in Nederland, belanden dan op straat”, waarschuwen de organisaties.

De hulporganisaties roepen het kabinet, de veiligheidsregio’s en gemeenten op om “dit zwarte scenario van mensen die op straat komen te staan koste wat het kost te voorkomen en per direct te zorgen voor opvangplekken”.

Vluchtelingen die naar Nederland komen moeten zich eerst in Ter Apel melden om een asielverzoek te doen. Vanuit Ter Apel gaan zij naar asielzoekerscentra in het land. Maar door een tekort aan opvanglocaties stranden steeds meer mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht in noodtenten naast het aanmeldcentrum in Ter Apel. Officieel is daar plaats voor 275 mensen, maar de afgelopen dagen wachtten er tot wel 700 vluchtelingen en asielzoekers op een bed in een andere opvanglocatie. “De tenten zijn overvol en mensen slapen soms in stoelen of op de grond, bij gebrek aan een bed”, stellen de hulporganisaties.

De veiligheidsregio Groningen liet vrijdag weten te overwegen het aanmeldcentrum in Ter Apel op korte termijn ‘op slot te zetten’ en officieel een beroep op bijstand te doen bij andere veiligheidsregio’s. Zaterdag was hierover nog geen besluit genomen.

De hulporganisaties wijzen erop dat het niet voor het eerst is dat er een dringend tekort aan asielopvangplekken ontstaat. “Er zijn structureel te weinig locaties om vluchtelingen op te vangen. Door het steeds weer openen en sluiten van asielzoekerscentra ontstaan schrijnende situaties die te voorkomen zijn met voldoende reservecapaciteit.” Volgens de hulpverleners kan een nieuwe opvangcrises voorkomen worden door te zorgen voor kleinschalige structurele asielopvanglocaties.