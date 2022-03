Studie Israël: tweede booster tegen Covid verlaagt sterftecijfer

Mensen op leeftijd die een tweede booster hebben gekregen tegen Covid-19 met het vaccin van Pfizer-BioNTech waren daar zeer bij gebaat, melden Israëlische onderzoekers. Het sterftecijfer door de ziekte was 78 procent lager dan in de controlegroep die slechts één herhalingsprik kreeg.

De grootste gezondheidszorgleverancier in het land, Clalit Health Services, zei dat meer dan een half miljoen mensen tussen de 60 en 100 jaar betrokken waren bij het onderzoek, dat 40 dagen overspande. Van die deelnemers kreeg ongeveer 58 procent een tweede booster – na de oorspronkelijke eerste twee vaccinaties – en de rest liet het bij één.

De onderzoekers stelden vast dat in de eerste, alleen door de gevorderde leeftijd al kwetsbare groep 92 personen overleden na een nieuwe coronabesmetting en in de kleinere andere 232. “De belangrijkste conclusie is dat een tweede booster levensreddend is”, lichtte woordvoerder Ronen Arbel toe.

Het rapport is een voorpublicatie in afwachting van collegiale toetsing. Mensen die behandeld werden met het Moderna-vaccin en die medicijnen hadden geslikt tegen Covid zijn niet meegenomen in de studie.