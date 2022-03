Laagste aantal coronapatiënten op de ic sinds oktober vorig jaar

Op intensive cares van de Nederlandse ziekenhuizen hebben sinds oktober vorig jaar niet zo weinig coronapatiënten gelegen als nu. Volgens de nieuwste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen maandag 135 patiënten met Covid-19 op de ic’s. Dat zijn er twintig minder dan een dag eerder.

Van de omikronvariant van het virus, die al maanden dominant is, was al langer bekend dat die mensen over het algemeen een stuk minder ziek maakt dan de deltavariant die daarvoor de overhand had. Sommige mensen belanden na infectie toch in het ziekenhuis, maar ic-opnames komen minder vaak voor.

Op verpleegafdelingen is het aantal coronapatiënten wel toegenomen. Per saldo kwamen er de afgelopen 24 uur 140 patiënten bij. Het totale aantal Covid-patiënten op verpleegafdelingen komt daarmee op 2051. Dit cijfer schommelt nu zo’n twee weken rond de 2000.

LCPS maakt in de cijfers geen onderscheid tussen mensen die zo ziek zijn van een corona-infectie dat ze in het ziekenhuis belanden en patiënten die om een andere reden waren opgenomen en toen positief testten op het virus. Beide groepen moeten geïsoleerd van anderen worden verzorgd, dus de druk op de zorg is gelijk, redeneert het centrum.