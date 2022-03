Honderden molens draaien gelijktijdig wegens jubileum

Molenaars in heel het land laten zaterdag 9 april hun molens gelijktijdig draaien. Met de actie staan ze stil bij het jubileum van het Gilde van Vrijwillige Molenaars, dat dit jaar vijftig jaar bestaat.

Al ruim zevenhonderd molens uit elf provincies zijn aangemeld en zullen die dag tussen 11.00 en 12.00 uur de wieken laten draaien. In Nederland zijn nog ongeveer 1200 historische molens in bedrijf. Molenaars kunnen zich nog aanmelden tot en met 8 april.

Het Gilde zelf spreekt van een recordpoging, maar officieel is daarvan geen sprake. “Als we voor het Guinness Book of Records willen gaan, dan is dat een heel officieel gedoe met notarissen en zo. Daarvoor hebben we dit jaar niet gekozen, maar het is de bedoeling dat we daar volgend jaar wel voor gaan”, aldus een woordvoerster van het Gilde.

Vijftig jaar na de oprichting is het Gilde een vereniging met 2600 leden, waarvan ongeveer 1500 gediplomeerde molenaars, een groot aantal leden-in-opleiding, molengidsen, jeugdleden en donateurs. In Nederland zijn er nog ongeveer veertig beroepsmolenaars, de overige zijn vrijwilligers.

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars werd in 1972 opgericht door molenaars die het beroep en ambacht van (wind- en water)molenaar voor de toekomst veilig wilden stellen. Daarmee richt de vereniging zich op de opleiding van molenaars en functioneert ze tevens als belangenvereniging voor haar leden.