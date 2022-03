Kabinet: geen hulp aan organisaties om Oekraïners op te halen

Het kabinet gaat organisaties die Oekraïners naar Nederland willen halen niet helpen, zegt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) na afloop van crisisoverleg over de situatie in Oekraïne. Bij de grens worden deze organisaties gevraagd om een verklaring van de Nederlandse overheid, maar die wil de staatssecretaris niet geven.

Van der Burg zegt juist dat het kabinet het ophalen van mensen wil tegengaan. Volgens hem bestaat anders het risico op misstanden, zoals mensensmokkel.

Nederland gaat zelf wel Oekraïners ophalen die acute medische zorg nodig hebben. Dat zullen er maximaal dertig per dag zijn, tot een totaal maximum van vierhonderd. Meer Oekraïners hierheen halen is niet mogelijk, vanwege de beperkte plek in de Nederlandse ziekenhuizen.