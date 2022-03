KNMI: donderdagmiddag code geel vanwege gladheid door winterweer

Het KNMI stelt vanaf donderdagmiddag code geel in vanwege kans op gladheid door winterse buien. Alleen voor Limburg is de weerwaarschuwing niet ’s middags al van kracht. In eerste instantie gaf het weerinstituut code oranje af, maar dat werd niet veel later weer ingetrokken. De weerdienst verwacht dat met name het wegverkeer last kan krijgen van gladde wegen.

In het begin van de middag verwacht het KNMI dat het winterse weer op de Wadden al plaatselijk voor gladheid kan zorgen. Later is er ook in het noordoosten van het land risico op gladde wegen door sneeuw en ’s avonds geldt dat ook voor de rest van het land. In Limburg is er pas rond middernacht kans op gladheid.

De komende dagen en nachten wordt er sneeuw verwacht. Weer.nl voorspelt dat in de nacht van woensdag op donderdag de eerste regen en natte sneeuw valt, waarna donderdag een gure dag wordt met 3 graden. In het westen, midden en noorden gaat het sneeuwen en later op de dag kan het in heel Nederland wit worden. In de nacht naar vrijdag blijft het sneeuwen, ligt de temperatuur rond het vriespunt en kan er lokaal een sneeuwdek van 5 tot 10 centimeter komen te liggen. Ook is er veel wind, waardoor “we bijna van een sneeuwstorm kunnen spreken”, aldus Weer.nl. De winterse buien zijn vrijdag in de loop van de dag voorbij, als laatste in het zuiden.