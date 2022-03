Musical over Albert Mol in de maak

Entertainer Albert Mol wordt geëerd met een musical. De nieuwe voorstelling, De Mol en de Paradijsvogel, is eind april te zien in theater DeLaMar West in Amsterdam. De hoofdrol wordt gespeeld door acteur Laus Steenbeeke.

Dat heeft producent Opus One woensdag bekendgemaakt. Albert Mol (1917-2004) was een van de meest veelzijdige performers die Nederland in de twintigste eeuw kende. Hij werkte veelvuldig met Wim Sonneveld, danste klassiek ballet in landen als Zweden en Amerika, speelde rollen in films als Fanfare en Lieve Jongens, schreef de bestseller Wat Zien Ik en was jarenlang vast panellid bij de tv-quiz Wie Van De Drie.

Ook kwam Albert Mol als een van de eerste mannen in Nederland openlijk uit de kast als homoseksueel, live op televisie in de talkshow van Koos Postema. Sommige homoseksuelen vonden Mol wel te verwijfd en stelden dat hij hiermee de stereotypen over homo’s voedde.

In de musical kijkt Mol in de laatste fase van zijn leven terug op zijn carrière. Zijn levensverhaal wordt doorkruist door een plot over een Syrische vluchteling die in het huidige Amsterdam een leven als drag-artist wil opbouwen. Andere rollen in de musical worden gespeeld door Frans Mulder, Samir Hassan, Renée de Gruyl en Milan van Weelden.

De voorstellingen in het DeLaMar West zijn try-outs. Daarna wordt feedback van het publiek gevraagd. De grote tournee van De Mol en de Paradijsvogel staat gepland in het seizoen 2023-2024.