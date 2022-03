Mannen op bewakingsbeelden blijken fans van Mark Gillis

De mannen die zich eerder deze week bij de politie meldden omdat ze te zien waren op bewakingsbeelden die naar aanleiding van de overval op realityster Mark Gillis op tv te zien waren, hebben niets met de overval te maken. De politie laat weten dat het viertal bestaat uit fans van de realityfamilie van SBS6 die toevallig op het park verbleven.

Mark Gillis, zoon van vakantieparkmiljonair Peter Gillis, werd in de nacht van 6 op 7 november vorig jaar op brute wijze overvallen toen hij bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer aankwam. In de zoektocht naar de daders toonde de politie afgelopen maandag bewakingsbeelden in Bureau Brabant, het opsporingsprogramma van Omroep Brabant. Daarop waren behalve beelden van de overval zelf, ook wat shots te zien van mannen die zich enkele dagen voor de overval verdacht ophielden in de buurt van het chalet. van Gillis.

Naar nu blijkt hebben deze mannen niets te maken met de overal. Ze zijn dan ook geen verdachten, laat de politie donderdag weten. De beelden waarop zij te zien waren zijn inmiddels van zowel de opsporingspagina van de politie als bij Bureau Brabant verwijderd. De politie blijft uiteraard wel op zoek naar de mannen die te zien zijn in de opnames van de overval.