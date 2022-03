Protest verloskundigen tegen nieuwe regeling geboortezorg

Tegenstanders van een aanstaand nieuw systeem voor bekostiging van geboortezorg zijn van plan vrijdag te protesteren op het Malieveld en bij het gezondheidsministerie in Den Haag. Het gaat om circa tweehonderd verloskundigen, volgens de organisatoren van de actie. Ze vrezen dat de regeling ten koste kan gaan van het inkomen en de zelfstandigheid van verloskundigen en tegelijk van de zorgkeuzevrijheid van aanstaande moeders. Later volgen nog een manifestatie en de aanbieding van een petitie, die volgens de initiatiefnemers ook door veel cliënten wordt onderschreven.

Het ministerie van VWS heeft meer samenwerking en daardoor verbetering van de zorg op het oog met de voorgenomen zogenoemde Integrale Bekostiging (IB). In het gebruikelijke systeem wordt elke zorgaanbieder (verloskundige, gynaecoloog, medewerker kraamzorg) apart betaald. In het nieuwe systeem moeten zorgaanbieders voor de geboortezorg samenwerken in een organisatie, die een contract sluit met een verzekeraar, en het eens worden over de verdeling van de taken en het geld. Er zijn inmiddels acht van die organisaties op experimentele basis. De systemen blijven wel naast elkaar bestaan. De keuze is aan de aanbieders zelf.

Maar bij onder meer platform Noodalarm Geboortezorg, Bureau Clara Wichmann en de Koninklijke Nederlandse Organisatie Verloskundigen (KNOV) geloven ze niet zo in die keuze voor de aanbieders. Ze vrezen de sterke positie van de ziekenhuizen, die alle zorg ineens kunnen aanbieden. Ze zijn bang dat verzekeraars de voorkeur zullen geven aan het werken met ziekenhuizen boven het zakendoen met losse partijen, waardoor zelfstandigen in de geboortezorg uiteindelijk niet meer kunnen blijven bestaan. Laagdrempelige verloskundige zorg in de wijk zou dan in het gedrang komen. Ook zouden de ziekenhuizen verloskundige praktijken eenzijdig eisen kunnen opleggen als voorwaarde voor samenwerking. Ze zijn ook bezorgd dat het ziekenhuis straks bepaalt wanneer en waarvoor een verloskundige wordt betaald.

Gezondheidsminister Ernst Kuipers schreef recent echter wel dat keuzevrijheid wettelijk is vastgelegd. “Hieraan kan en zal een bekostiging niets veranderen. Een zwangere kan ook met Integrale Bekostiging nog steeds de verloskundige praktijk, kraamzorg en gynaecoloog kiezen van haar voorkeur.”