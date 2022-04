Tot 1400 Oekraïense vluchtelingen op cruiseschip in Rotterdam

Rotterdam gaat Oekraïense vluchtelingen opvangen op een cruiseschip. Op het schip, de Volendam van de Holland America Line, kunnen maximaal 1400 mensen terecht. Het schip meert zaterdag aan in de Merwehaven, niet ver van Schiedam, en blijft daar drie maanden liggen.

Volgens de gemeente Rotterdam kunnen de eerste Oekraïners in de loop van volgende week naar het cruiseschip verhuizen. Het gaat om mensen die nu nog in hotels overnachten. Holland America Line zorgt voor eten, drinken schoonmaak en beveiliging. De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor zorg en onderwijs.

“De humanitaire gevolgen van de oorlog in Oekraïne dwingen ons tot nationale daadkracht. Daarom stroopt Rotterdam de mouwen op, in samenwerking met heel veel maatschappelijke organisaties, bewoners en het bedrijfsleven. De overeenkomst met Holland America Line, een bedrijf dat zo nauw verbonden is met de geschiedenis van Rotterdam, komt niet alleen als geroepen; het is hartverwarmend”, laat wethouder Vincent Karremans in een verklaring weten.