Verdachten moord Wiersum willen onderzoek mogelijk andere schutter

De advocaten van de mannen die verdacht worden van de moord op advocaat Derk Wiersum, opperen dat mogelijk iemand anders de schutter is. Drie anonieme informanten hebben gewezen naar een andere man, iemand die beter bij het signalement van de schutter zou passen dat kort na de moord door buurtgenoten was gegeven.

Wiersum (44) werd op 18 september 2019 bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Hij was destijds een van de advocaten van Nabil B., de kroongetuige in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo, rond hoofdverdachte Ridouan Taghi. Kort na de schokkende moord spraken ooggetuigen over een jonge, ietwat slungelachtige schutter. De verdachten, Giërmo B. en Moreno B., zijn in de dertig en hebben een gespierd postuur.

De advocaten willen deze man nader aan de tand voelen. Hij zou de fatale nacht voor de moord – die ’s ochtends vroeg plaatsvond – op een rappersfeestje in Brabant zijn geweest, had hij eerder al verklaard, maar de advocaten vinden dat er meer onderzoek naar zijn alibi gedaan moet worden. Het gerechtshof Amsterdam beslist over twee weken daarover.

B. en B. (geen familie) zijn door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot dertig jaar cel, na een eis tot levenslang. Zowel de verdachten als het Openbaar Ministerie gingen in hoger beroep.

Giërmo B. was vrijdag niet aanwezig in de beveiligde rechtbank op Schiphol. Moreno B. was er wel. Hij ontkende nogmaals iedere betrokkenheid bij de moord, die een schokgolf in Nederland veroorzaakte. Zijn advocaat vraagt zich af of het hof Amsterdam wel objectief naar de zaak kan kijken, omdat advocaat Wiersum daar regelmatig kwam. Eerder werd het verzoek om de zaak naar een ander hof te verwijzen afgewezen.