VluchtelingenWerk ziet toename Russische vluchtelingen

Naast Oekraïense vluchtelingen arriveren ook steeds meer Russen in Nederland die hier bescherming zoeken. De afgelopen twee weken arriveerden op Schiphol tussen de twintig en dertig Russische vluchtelingen, meldt VluchtelingenWerk.

Sommigen zeggen te vrezen voor gevangenisstraf omdat zij hebben deelgenomen aan een demonstratie of omdat zij kritiek op de Russische regering hebben geuit via sociale media. Ook zijn er Russen die weigeren te vechten in Oekraïne. Een deel van de recent gearriveerde vluchtelingen ziet geen toekomst meer in Rusland door het verslechterende klimaat voor lhbti’ers.

VluchtelingenWerk Nederland roept staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) op deze ‘moedige Russen’ ruimhartig te beschermen. VluchtelingenWerk vindt dat de recente ontwikkelingen in Rusland goed moeten worden meegewogen bij de beoordeling van hun asielverzoek. Het huidige asielbeleid voor Russen is begin vorig jaar voor het laatst aangepast. Sindsdien is de repressie van politiek activisten en lhbti’ers flink toegenomen, stelt de organisatie.