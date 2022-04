Fors minder positieve coronatesten, teststraten GGD steeds leger

Steeds minder mensen laten zich op het coronavirus testen bij de GGD en het aantal positieve uitslagen daalt nog sneller. In de afgelopen week kregen 129.188 mensen na een PCR-test te horen dat ze het virus hadden opgelopen. Dat is een daling van 42 procent ten opzichte van een week eerder, blijkt uit de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De overheid wil de teststraten van de GGD grotendeels afbouwen. Vanaf 11 april vervalt het advies om na een positieve zelftest voor bevestiging naar de GGD te gaan. In aanloop naar die datum is het aantal afgenomen testen al behoorlijk afgenomen. In de laatste zeven dagen namen de gezondheidsdiensten 220.512 coronatesten af, ongeveer een derde minder dan de week daarvoor.

Meer dan 100.000 mensen die zich lieten testen deden dat na een positieve zelftest. Van die groep bleek 93,5 procent inderdaad het virus bij zich te dragen. Gemiddeld was 61 procent van de afgenomen testen positief. Een week eerder was dat 65 procent.

Wie een herstelbewijs nodig heeft, bijvoorbeeld om te reizen, mag zich in het vervolg overigens nog wel laten testen bij de GGD. Hetzelfde geldt voor kwetsbare mensen die geen zelftest kunnen doen.

De vraag is in hoeverre de daling komt doordat het virus daadwerkelijk rondgaat, of doordat mensen minder vaak naar de teststraat gaan dan voorheen. Op basis van gedragsonderzoek meldde het RIVM eerder deze maand dat de bereidheid om bij klachten een test te doen nog altijd hoog is. Bijna negen op de tien mensen zeggen dit te doen, meestal met een zelftest. Van de ondervraagden die positief testten, gingen er acht op de tien vervolgens naar de GGD voor bevestiging. Dat waren er eerder negen op de tien.

Het aantal geconstateerde coronabesmettingen daalt al weken en is op het laagste punt van dit jaar beland. Halverwege maart noteerde het RIVM nog meer dan 400.000 positieve testen per week.

Ook in de ziekenhuizen is het aantal coronapatiënten verder gedaald. In totaal namen ze afgelopen week 903 mensen op vanwege Covid-19. Nog eens ruim 200 opgenomen patiënten testten positief, maar lagen om een andere reden in het ziekenhuis. Op intensive cares werden 83 nieuwe patienten met corona opgenomen, van wie 63 specifiek vanwege deze infectie. Bij het RIVM kwamen 113 meldingen binnen over overleden coronapatiënten. Een week eerder waren het er 104.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus rondgaat, is ook weer iets gedaald. Het RIVM becijfert het op 0,79. Dat wil zeggen dat een groep van honderd besmette mensen gemiddeld 79 anderen besmet. Een week eerder stond het reproductiecijfer op 0,82.