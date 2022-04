Rutte wil niet reageren op gebruik privémail door Hugo de Jonge

Premier Mark Rutte wil niet ingaan op vragen over het feit dat Hugo de Jonge een privémailadres gebruikte voor werk, in diens vorige functie als minister van Volksgezondheid. Kamerleden hebben om opheldering gevraagd, maar Rutte wilde er dinsdag zelf geen vragen over beantwoorden.

Rutte verwijst naar de Kamervragen en zegt dat “we die eerst rustig gaan beantwoorden”. Zelf maakt hij naar eigen zeggen geen gebruik van een privémailadres, maar op alle andere vragen erover wilde hij dinsdag niets zeggen.

In het handboek voor bewindslieden wordt “het gebruik van een privémailaccount of berichtenapps voor werkgerelateerde doeleinden ernstig ontraden”.

Dat De Jonge donderdag bij een debat aanwezig zal zijn over de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden, hoewel hij geen minister van Volksgezondheid meer is, is “echt zijn besluit”, aldus Rutte. “Hij wil zich echt zelf hier verdedigen. Dat is echt aan hem, dat respecteer ik.”