Amerikaanse verdachten fatale ‘incasso’ langer vast

De rechtbank in Roermond heeft woensdag tijdens een niet-inhoudelijke zitting het voorarrest met drie maanden verlengd van drie Amerikaanse verdachten van het doden van een Duitse inwoner van Nieuw Bergen in november 2019. De drie mannen uit de Amerikaanse staten Connecticut, Mississippi en Colorado waren volgens het Openbaar Ministerie ingehuurd door de Zwitserse zakenman Lukas F.

Hoewel het 58-jarige slachtoffer Thomas Schwarz tijdens het bezoek van de drie Amerikanen door geweld om het leven kwam, was zijn dood niet de bedoeling, stelden de advocaten van de verdachten eerder. Het zou zijn gegaan om een uit de hand gelopen ‘incasso’-opdracht.

Hoofdverdachte Lukas F. ontkende eerder opdracht te hebben gegeven tot geweld. Hij zou slechts hebben gevraagd om het innen van een aan hem verschuldigde grote som geld. De 51-jarige Zwitser werd in januari onder voorwaarden op vrije voeten gesteld na betaling van een dwangsom van 100.000 euro. F. zat op dat moment al ruim anderhalf jaar vast. Hij mag zijn proces in vrijheid afwachten.

Advocaat Nienke Bloebaum van verdachte Jacob M. (39) vroeg woensdag het voorarrest van haar cliënt op te heffen, met name omdat diens DNA niet is gevonden in de woning van het slachtoffer. “Hij is niet in de woning geweest en heeft niets te maken met het geweld”, aldus Bloebaum. De rechtbank wees het verzoek af.

Verdachte Justin C. (51) betuigde voor de rechtbank spijt over het gebeurde, maar zei dat hij het slachtoffer niet heeft omgebracht. Volgens het OM was deze C. de organisator van de acties tegen Schwarz. Het DNA van C. is op het lichaam van het slachtoffer gevonden, aldus justitie, wat zou betekenen dat C. een belangrijke rol heeft gespeeld bij de dood van de Duitser.

Op 29 juni wordt de zaak voortgezet, met opnieuw een tussentijdse zitting.