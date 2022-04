Code geel voor zware windstoten donderdag

Het KNMI heeft voor donderdag code geel afgegeven voor zware windstoten. De weerwaarschuwing geldt in de ochtend voor Zuid-Limburg en ’s middags ook voor het westen van het land.

Donderdagochtend kunnen er in Zuid-Limburg zware windstoten van ongeveer 75 kilometer per uur voorkomen. Het KNMI heeft daarvoor vanaf 10.00 uur code geel afgegeven voor het zuiden van Limburg. In de middag kan dit ook het geval zijn in het westen. Vanaf 14.00 uur tot 19.00 uur geldt code geel daarom ook voor Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland.

Volgens het weerinstituut kunnen het verkeer en buitenactiviteiten last hebben van de harde windstoten.