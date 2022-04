College: geen hoofddoek en keppel voor boa’s is stigmatiserend

Het voornemen van minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) om ook buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) geen religieuze symbolen als een hoofddoek, keppeltje of kruis te laten dragen is stigmatiserend en niet effectief om hun neutraliteit te waarborgen. Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens. “Beoordeel neutraliteit en onpartijdigheid van boa’s op basis van hun gedrag en handelingen, en niet op basis van het dragen van een religieus symbool of religieuze kleding.”

Yeşilgöz werkt aan een richtlijn voor de kleding die boa’s in dienst moeten dragen. Net als bij de politie vindt zij dat hun uniform er neutraal uit moet zijn. Een motie van de PVV daarover werd vorig jaar december aangenomen. Voor agenten in functie is het nu al niet toegestaan om uitingen van religie te dragen in hun uniform.

Volgens het College lijkt minister Yeşilgöz vooral bang te zijn dat het gezag van boa’s schade oploopt als zij religieuze symbolen dragen. Ook zou zij twijfels hebben over hoe burgers op zulke uitingen zouden reageren, maar dat vindt het College geen goede leidraad. “Achter die publieksreacties zit namelijk de discriminerende aanname dat als je laat zien religieus te zijn, je niet op een neutrale en onpartijdige manier kunt handelen.”

De instelling waarschuwt dat met name vrouwen die het dragen van een hoofddoek als religieuze plicht zien slachtoffer worden van de nieuwe richtlijn. “Als neutraliteit op zo’n manier wordt uitgelegd dat religieuze kleding niet is toegestaan, sluit hen dat uit van functies waar het dragen van een uniform bij hoort. Een grote groep vrouwen wordt hiermee geschaad in hun maatschappelijke participatie en economische zelfstandigheid.”

Hoe de richtlijn van de minister er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk. Daarover is Yeşilgöz nog in gesprek met gemeenten. In Utrecht nam de gemeenteraad vorig jaar november juist een motie aan die religieuze uitingen voor boa’s moet toestaan. Volgens het College kan maatwerk uitkomst bieden. “In andere landen heeft men een oplossing gevonden door bijvoorbeeld een hoofddoek te ontwerpen die bij het uniform past.”