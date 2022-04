De Jonge: ik had eerder openheid moeten geven over Van Lienden

Hugo de Jonge vindt bij nader inzien dat hij eerder had moeten aangeven dat hij zijn politiek adviseur en een topambtenaar in de coronacrisis had gevraagd om contact op te nemen met Sywert van Lienden. Daarmee had “verwarring” over zijn betrokkenheid bij de omstreden mondkapjesdeal kunnen worden voorkomen, schrijft hij in een brief aan de huidige minister voor Langdurige Zorg Conny Helder. Hij zegt de gang van zaken te “betreuren”.

Helder publiceerde woensdag een grote hoeveelheid documenten over de zaak, in aanloop naar een debat dat donderdag in de Kamer wordt gehouden. In een van die documenten, een brief die voormalig minister van Volksgezondheid De Jonge aan haar stuurde, blijft De Jonge erbij dat hij “geen betrokkenheid heeft gehad bij onderhandelingen of besluitvorming ten aanzien van de deal met dhr. Van Lienden of welke andere deal dan ook”. Alle aanbiedingen voor persoonlijke beschermingsmiddelen vielen onder verantwoordelijkheid van de toenmalige minister voor Medische Zorg, Martin van Rijn.

De “verwarring” over zijn betrokkenheid had De Jonge wel zelf kunnen voorkomen, zegt hij, “door in aanvulling op de beantwoording van de vragen van de Kamer door de toenmalig minister voor Medische Zorg tevens melding te maken” van het feit dat hij zijn mensen vroeg om contact op te nemen met Van Lienden. Die laatste was in de media erg kritisch op het overheidsbeleid en zei grote hoeveelheden beschermingsmiddelen te kunnen leveren.

“Ik heb daarop onvoldoende toegezien en dat betreur ik”, schrijft De Jonge op het uitblijven van die informatie. “Ook toen ik destijds vragen kreeg van journalisten, was het completer geweest als ik in aanvulling op de antwoorden melding had gemaakt van bovengenoemde contacten.”