Internet langzamer door storing bij internetknooppunt Amsterdam

Een van de grootste internetknooppunten ter wereld, de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX), kampte woensdag met een korte maar grote storing. Het verkeer viel grotendeels stil. De internetverbinding van Nederlandse consumenten werd daardoor even veel langzamer, aldus een woordvoerder van de organisatie. De oorzaak is nog niet bekend. De storing begon rond 10.20 uur en was bijna een half uur later verholpen. Volgens AMS-IX was de uitval uitzonderlijk.

Een internetknooppunt is de plek waar grote internetaanbieders hun netwerken aan elkaar koppelen. Wie op internet informatie opzoekt, komt via knooppunten als de AMS-IX bij de goede site terecht. Ook mensen die in de cloud werken of via streamingdiensten een film bekijken of muziek luisteren, doen dat via Amsterdam. “Wij zorgen ervoor dat je via KPN op de systemen van Facebook komt of via T-Mobile bij Viaplay. Als dat wegvalt, moet je provider een andere route vinden naar het netwerk. Dan ga je omwegen nemen en dat zorgt voor vertraging. Het is niet zo dat je de dienst niet kan bereiken, maar het duurt langer”, legt AMS-IX uit.

De Amsterdamse exchange is in 1994 van start gegaan. Het knooppunt heeft honderden leden, waaronder grote bedrijven als Microsoft, Google, Facebook, Spotify en Netflix. Het Amsterdamse knooppunt is eigenlijk verdeeld over zestien gekoppelde locaties in Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, Naaldwijk en op Schiphol.