Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt nog iets verder

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is weer iets afgenomen. In totaal liggen nog 1595 mensen die het virus hebben opgelopen in het ziekenhuis, van wie 97 op de intensive care. Dat zijn in totaal 23 patiënten minder dan een dag eerder, becijfert het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de ic’s kwamen er twee patiënten bij, op de verpleegafdelingen gingen er per saldo 25 af. Het totale aantal coronapatiënten is het laagste in ruim een maand. Sinds de relatief milde omikronvariant van het virus de deltavariant heeft verdrongen, is vooral op de ic’s het aantal ernstig zieke Covid-patiënten fors gedaald. In december vorig jaar lagen nog meer dan zeshonderd patiënten met corona op de ic.

Het LCPS maakt in de cijfers geen onderscheid tussen patiënten die vanwege corona zijn opgenomen en mensen die om een andere reden in het ziekenhuis liggen en toevallig positief hebben getest op het virus.